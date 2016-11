Calculadora antitabagista nas redes

Lavilha Sá





























Prezado Leitor,

Se você é empreendedor ou se você gerencia as contas da sua casa... Você alguma vez já enfrentou o dilema de ter mais contas a pagar do que saldo na conta? Pois bem, acredito que sim! Pelo menos uma vez na vida, infelizmente, já passamos por essa situação delicada. Nada é mais angustiante do que ter 10 mil reais em contas a pagar e ter apenas 5 mil reais de saldo. Você pensa: O que fazer?!

No DESAFIO DE EMPREENDER de hoje quero abordar esse tema que é um “calcanhar de Aquiles” para qualquer empresário: O GERENCIAMENTO DAS CONTAS A PAGAR. Todo negócio precisa de um capital de giro, um caixa para se sustentar. Isso porque as contas não acompanham o ritmo do seu fluxo de caixa, especialmente, quando tem um grande volume de pagamentos em cartão de crédito. Você executa o serviço agora e tem uma despesa com isso, mas só irá receber daqui a 30 dias. Mas sua conta de luz vence todo mês, assim como seu aluguel, sua folha de pagamento, sua conta de telefone... Tendo dinheiro no caixa ou não, suas contas não vão esperar.

Portanto, a primeira dica para não passar por essa angústia de ter contas a pagar e não ter dinheiro suficiente é planeje seus custos e tenha um capital de giro o suficiente para sustentar seu negócio por pelo menos 2 meses. É claro que o sonho de consumo de qualquer empresário é que seu negócio se pague e ainda dê lucro. O problema é que nem sempre esse sonho se torna realidade de imediato, principalmente, quando está começando o seu negócio.

- Lavilha, coloquei todo meu dinheiro nesta loja, não está linda?!

E eu pergunto:

- Todo o seu dinheiro?

- Mas você está inaugurando hoje, será que até o final do mês terá um bom faturamento a ponto de pagar todas as suas contas?

- Você sabe que seu aluguel vence dia 05, você vendendo ou não.

-Você não se organizou para ter capital de giro?

E ele me responde: -Não. Acredito no meu negócio, tenho certeza que vai dar certo e que vou faturar para pagar as contas já neste primeiro mês.

Sai da inauguração da loja deste empreendedor rezando para que ele estivesse certo. A questão é que, muitas vezes, para um negócio dar certo é preciso tempo. E, como diz o ditado popular “tempo é dinheiro”.

Portanto, tenha em mente um bom planejamento das suas contas, procure ter sempre um capital de giro que garanta o pagamento das contas independente do seu faturamento. Mas, se mesmo com todo planejamento, as coisas saírem do lugar e você se encontrar diante desta situação de ter mais contas a pagar do que dinheiro no caixa seguem algumas dicas:

1. Pague sempre seus funcionários em primeiro lugar. Afinal, você não quer que eles parem de trabalhar.

2. Tente sempre negociar prazos melhores com seus fornecedores. Eles precisam de você tanto quanto você precisa deles.

3. Verifique as multas e juros de cada conta. Se tiver que optar por não pagar no vencimento alguma conta, escolha as que possuem as menores taxas.

4. Não deixe de pagar contas cujo serviço é essencial para o funcionamento do seu negócio, como a conta de luz, por exemplo.

5. NEGOCIE, NEGOCIE, NEGOCIE. Você achará a melhor solução para essa situação que, com certeza, é temporária.

Compartilhe comigo os seus desafios de empreender, me envie suas curiosidades, dúvidas, sugestões, criticas... Quero que essa coluna seja escrita a muitas mãos.

Até o próximo “ Desafio de Empreender ”!